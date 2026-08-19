معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: علاوه بر نقش دستگاه قضا در کاهش جرم، خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌ها و نهاد‌های اجتماعی باید نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن رضازاده در نشست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم گیلان که امروز در سالن دادگستری استان برگزار شد، گفت: هیچ گونه تغییری در قوانین کشور مبنی بر ممنوعیت کشت خشخاش و شاهدانه ایجاد نشده و طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت این مواد ممنوع و جرم است.

وی با اشاره به اهمیت آمار کشت خشخاش و شاهدانه در گیلان، افزود: در استان کشت این مواد بسیار اندک است که اگر درست باشد می‌توان با یک جمع‌بندی، به تصمیم درستی برای مقابله با آن رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: همان‌گونه که در هر جامعه‌ای ممکن است جرایمی مانند سرقت، قاچاق یا دیگر تخلفات وجود داشته باشد، در این حوزه نیز ممکن است افرادی در استان به صورت غیرقانونی اقدام به کشت خشخاش و یا شاهدانه کنند، اما قانون به صراحت کشت این گیاهان را ممنوع و جرم اعلام کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن رضا زاده با بیان اینکه گیلان استانی گردشگر پذیر است و هیچ گونه مجوزی برای کشت خشخاش یا شاهدانه در این استان صادر نشده است، افزود: در صورت مشاهده، ضابطان قضائی و دستگاه‌های اجرایی موظف به برخورد قانونی هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از گلخانه داران هم اگه چنانچه به کشت این گیاه بپردازند با آن‌ها بطور جدی برخورد خواهد شد، گفت: در مقاطعی، طرح‌هایی برای تأمین مواد اولیه برخی دارو‌ها در استان مطرح شد، اما هیچ یک از این طرح‌ها تاکنون به تصویب نرسیده و مراحل قانونی آن طی نشده است، بنابراین در زمان حاضر هیچ مجوزی برای چنین فعالیتی وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اینکه کاشت، داشت و برداشت خشخاش و شاهدانه جرم است، گفت: اگر از ساقه ریشه و خود گیاه در محصولات صنعتی استفاده شود، با توجه به میزان آن، مجازات تعیین خواهد شد و کشت این گیاهان مشمول جریمه نقدی و اعمال حبس می‌شود و اگر در سطح کلان باشد، محدودیتش را قانونگذار در ماده ۸ بیان کرده است که مجازات‌های سنگینی در پی خواهد داشت.