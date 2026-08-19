بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیاوش ارجمندزاده در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این طرحها در مسیر توسعه زیرساختها، ارتقای ایمنی دریایی و جذب سرمایهگذاری در بنادر استان آغاز شده یا بهبهرهبرداری میرسند، افزود: از ۱۳ طرح یاد شده، هفت طرح جدید با اعتباری نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد و ۶ طرح نیز به بهرهبرداری میرسند.
وی توسعه زیرساختهای مجتمع بندری نگین را یکی از مهمترین طرحهای امسال عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساختهای بندری و فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور و سرمایهگذاری سرمایهگذاران در مجتمع بندری نگین وارد مرحله اجرا میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در ادامه گفت: عملیات نصب و راهاندازی تجهیزات مرتبط با فیبر نوری نیز با اعتباری نزدیک به هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت آغاز خواهد شد که ارتباطات فناوری و اطلاعاتی میان مجتمع بندری نگین، پایانه مسافری و نفتکش بندر بوشهر را تقویت میکند.
ارجمندزاده بازسازی و بهسازی شناور مقابله با آلودگی آب دریا را از دیگر طرحهای مهم برشمرد و گفت: این شناور بزرگترین شناور مقابله با آلودگی در محدوده بنادر جنوبی کشور است و با تکمیل آن، توان استان برای مقابله با آلودگیهای دریایی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به طرحهای قابل بهرهبرداری در هفته دولت، بیان کرد: طرح پروژه در حوزه عملیات و ارتقای ایمنی دریایی به بهرهبرداری میرسند که بهسازی و بازسازی شناورهای جستوجو و نجات دریایی و شناورهای مرتبط با ایمنی آبراهها از جمله آنهاست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: همچنین در راستای توسعه بنادر کوچک، طرحهای تکمیل و بهرهبرداری از پس کرانه اسکله بندر بوالخیر و راهاندازی هفتمین پایگاه جستوجو و نجات دریایی در بندر لاور نیز انجام خواهد شد.
وی گفت: با راهاندازی پایگاه جستوجو و نجات دریایی بندر لاور ساحلی و اختصاص یک فروند شناور جستوجو و نجات، ظرفیت امدادرسانی و ارتقای ایمنی دریایی در این منطقه افزایش مییابد.
ارجمندزاده در پایان یادآور شد: اجرای این طرحها در مجموع با هدف توسعه و ارتقای جایگاه بنادر استان در فعالیتهای بندری و دریایی، تقویت ناوگان، افزایش ایمنی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاری در حوزههای بندری و دریایی انجام میشود.