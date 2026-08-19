اعتبار ۴۴ هزار میلیاردی برای توسعه بنادر بوشهر در هفته دولت

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از اجرا و بهره‌برداری از ۱۳ طرح عمرانی، زیربنایی و تجهیزاتی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح‌های با اعتباری بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال، اجرا یا به بهره‌برداری می‌رسند.