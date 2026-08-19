امام جمعه مراغه گفت: خونخواهی قائد مجاهد و شهدا از دشمنان امروز به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است و ملت ایران در برابر آنها کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده در جمع اعضای هیات اندیشه ورز بسیج ادارات مراغه افزود: نیرو‌های مسلح ایران اسلامی با وجود تهدید‌ها با اقتدار برابر دشمنان ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: ملت بزرگ ایران با اتکا به شعار ما می‌توانیم باید در عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قدرتمند شود.

امام جمعه مراغه اضافه کرد: کارمندان و کارکنان دولت با اتکا به تفکر بسیجی هرچه در توان دارند برای خدمت به مردم تلاش کنند و کارکنان بسیجی با اخلاص، بصیرت و اقدام به هنگام در اداره امور کشور تلاش مضاعف داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: در کنار کار‌های روزمره از ارزش‌های اسلامی نیر دفاع کنید و در لباس بسیجی هرچه در توان دارید برای عمران و آبادی کشور و محرومیت زدایی و خدمت به مردم تلاش نمایید. وی افزود: رضایت مردم از کارکنان زمینه ساز آرامش در جامعه و ناامیدی دشمنان را به دنبال خواهد داشت.