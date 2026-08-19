به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به استقرار الگو‌های پایدار بر منطقه تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا آرام و بدون بارش بر استان حاکم خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد در سطح استان و همچنین رشد ابر‌های همرفتی در نیمه شمالی استان همراه خواهد شد.

از لحاظ دمایی تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود، اما با تقویت الگو‌های تابستانی در منطقه از اوایل هفته آینده شاهد افزایش نسبی دما در استان خواهیم بود.