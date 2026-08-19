به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: ماموران یگان امداد فسا هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و با علائم هشداری به راننده دستور توقف دادند.

سرهنگ لطف الله محمدی افزود: در بازرسی مشخص شد خوراک دام ، پوششی برای مخزن گازوئیل فاقدمجوز به مقدار ۲۹ هزار و ۴۰۰ لیتر است.

فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه سوخت کشف شده به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد ، گفت: راننده کامیون پس از تکمیل پرونده روانه مرجع قضایی شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.