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ماموران انتظامی فسا مخزن حاوی بیش از ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق را که زیر بار خوراک دام جاساز شده بود ، کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: ماموران یگان امداد فسا هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و با علائم هشداری به راننده دستور توقف دادند.
سرهنگ لطف الله محمدی افزود: در بازرسی مشخص شد خوراک دام ، پوششی برای مخزن گازوئیل فاقدمجوز به مقدار ۲۹ هزار و ۴۰۰ لیتر است.
فرمانده انتظامی فسا با بیان اینکه سوخت کشف شده به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تحویل داده شد ، گفت: راننده کامیون پس از تکمیل پرونده روانه مرجع قضایی شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.