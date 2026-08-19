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نمایندگان ایران در ادامه رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا به میزبانی پاکستان با کسب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در منطقه آسیا به میزبانی پاکستان در بخش کیوروگی پیگیری شد و نمایندگان ایران در دو وزن زنان و دو وزن مردان به روی شیاپچانگ رفتند که حاصل تلاش آنها کسب سه نشان در این چهار وزن بود.
در وزن منفی ۵۳ کیلوگرم زنان، شاپرک نجفی در سمتی از جدول که رقبایی از ازبکستان، بلاروس، اردن، بریتانیا و پاکستان حضور داشتند پس از سه پیروزی متوالی مقابل رقبا از جمله پس از برتری ۲ بر صفر مقابل امینا قاضی از پاکستان و الیشا شاو از انگلیس، راهی دیدار نهایی شد.
نماینده ایران در دور نهایی این وزن مقابل تاناواتانا از تایلند قرار گرفت که در راند نخست با نتیجه ۸ به ۵ شکست خورد و در راند دوم نیز با نتیجه ۳ به ۲ مغلوب حریف خود شد تا با کسب نشان نقره به کار خود در این رقابتها پایان دهد.
در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم مردان، مهدی حاجی موسایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر صفر علیاصغر علیمرادیان، دیگر نماینده ایران، را شکست داد. حاجی موسایی در ادامه برابر طارق از اردن به برتری ۲ بر صفر رسید و در مرحله یکچهارم نهایی نیز ماکسیم اوسین از روسیه را با همین نتیجه شکست داد.
نماینده ایران در مرحله نیمهنهایی مقابل عزیز نیازوف از قزاقستان قرار گرفت و با برتری ۲ بر صفر راهی فینال شد. حاجی موسایی در دیدار پایانی برابر جانگ وو هیوک از کره جنوبی به میدان رفت و با پیروزی ۶ بر ۵ در راند نخست و ۸ بر ۶ در راند دوم، عنوان قهرمانی وونشان طلای این وزن را از آن خود کرد.
در این وزن، علیاصغر علیمرادیان نیز پس از شکست برابر حاجی موسایی از ادامه رقابتها کنار رفت.
در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم زنان، فرشته فتحی پس از کنارهگیری خدیجه اسلام از پاکستان در راند نخست، راهی دور بعد شد، اما در این مرحله با نتیجه ۲ بر صفر مقابل سوبیرجونوا از ازبکستان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
ساغر مرادی دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از برتری ۲ بر صفر مقابل بیبی بوشرا از پاکستان در دور نخست و پیروزی ۲ بر صفر برابر مینجو کاوا از کره جنوبی در دور دوم، راهی مرحله نیمهنهایی شد. مرادی در این مرحله با نتیجه ۲ بر صفر مقابل ریم هیو هونگ از کره جنوبی شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.
در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم مردان نیز مهران برخورداری در دور نخست با نتیجه ۲ بر یک برابر امیررضا صادقیان به برتری رسید. صادقیان با این شکست از گردونه مسابقات کنار رفت. برخورداری در دور دوم برابر جایسونوف از ازبکستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از ادامه رقابتها بازماند.
بدین ترتیب نمایندگان ایران در این بخش از رقابتهای جام ریاست پاکستان، یک مدال طلا توسط مهدی حاجی موسایی، یک مدال نقره توسط شاپرک نجفی و یک مدال برنز توسط ساغر مرادی به دست آوردند.
رقابتهای جام ریاست پاکستان G۳ از ۲۶ مرداد آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه دارد.
نمایندگان کشورمان در روز نخست مسابقات ۵ نشان طلا و ۳ برنز به دست آورده بودند.
این مسابقات فردا پنجشنبه با برگزاری سه وزن باقیمانده مردان و سه وزن باقیمانده زنان ادامه پیدا میکند.