حاج نگهدار هداوند میرزایی، پدر گرانقدر شهیدان والامقام «حسن و مجتبی هداوند میرزایی»، پس از ۴ دهه تحمل فراق، دار فانی را وداع گفت و در جوار فرزندان شهیدش در شهرستان پیشوا آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر حاج نگهدار هداوند میرزایی، پدر بزرگوار شهیدان «حسن و مجتبی هداوند میرزایی» که پس از سال‌ها مجاهدت و صبر در راه آرمان‌های انقلاب دعوت حق را لبیک گفته بود، تشییع و خاکسپاری شد.

پیکر این پدر قهرمان‌پرور با حضور پرشور مردم مومن و قدرشناس، ابتدا در روستای حیدرآباد تشییع و سپس برای تدفین به روستای جلیل‌آباد منتقل گردید. مراسم خاکسپاری این اسوه مقاومت در فضایی آکنده از معنویت، در جوار مزار مطهر دو فرزند شهیدش واقع در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) روستای جلیل‌آباد پیشوا برگزار شد.

شهید حسن هداوند میرزایی در سال ۱۳۴۳ در روستای حیدرآباد متولد شد. وی در دوران تحصیل و زمانی که دانش‌آموز دوره متوسطه بود، به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و چهارم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید.

شهید مجتبی هداوند میرزایی نیز در سال ۱۳۴۵ در روستای حیدرآباد متولد شد. وی پس از پایان دوره راهنمایی، به عنوان کارمند صنایع دفاع و کشاورز فعالیت داشت و سپس به عنوان بسیجی راهی جبهه شد. این شهید یکم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۶ در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید .