به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،تابع‌جماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو به همراه مدیرعامل شرکت توانیر از یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری برق بازدید کردند و در جریان ظرفیت تولید سالانه حدود ۶ میلیون دستگاه کنتور دیجیتال و هوشمند و توانمندی‌های فناورانه این مجموعه قرار گرفتند.

این شرکت با تکیه بر توان تحقیق و توسعه داخلی، در زمینه طراحی و تولید تجهیزات اندازه‌گیری برق، کنتورهای دیجیتال و هوشمند فعالیت می‌کند و قطعات، مدارات الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار این تجهیزات در داخل مجموعه طراحی و توسعه می‌یابد.

در ادامه این بازدید، نشستی با مدیران شرکت برگزار و درباره ظرفیت‌های فناوری این مجموعه و کاربرد تجهیزات هوشمند در صنعت برق گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

پایش و قرائت از راه دور، کنترل بار مصرفی و امکان قطع و وصل بار از جمله قابلیت‌های تجهیزات تولیدشده در این مجموعه است. برخی محصولات این شرکت همچنین قابلیت اتصال و قرائت کنتورهای آب و گاز را دارند.

این ظرفیت‌های فناورانه می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری هوشمند، پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت مصرف انرژی استفاده شود.

همچنین این شرکت دانش‌بنیان با ایجاد آزمایشگاه تخصصی، امکان انجام آزمون‌های الکتریکی، مکانیکی و محیطی و تست‌های پیشرفته کنتورهای هوشمند را در داخل کشور فراهم کرده است.