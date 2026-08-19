برگزاری مراسم اربعین امام شهید در مصلیهای سراسر البرز
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفتوگو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، از برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت «امام شهید» همزمان با نماز جمعه در مصلیهای سراسر البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، شمس در گفتوگو زنده تلفنی با مجری بخش خبری۲۰سیمای البرز گفت: این مراسم در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) با برنامههای سوگواری آغاز میشود و فردای آن روز نیز همزمان با برگزاری نماز جمعه، آیین گرامیداشت اربعین امام شهید در مصلیهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلامشده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این مراسم با حضور مردم، فعالان مساجد و هیئتهای مذهبی برگزار میشود.
شمس در این بخش خبری ۲۰ افزود: تبیین فرهنگ مقاومت، زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای امام شهید و ترویج روحیه ایستادگی و بصیرت از محورهای اصلی این مراسم است و تلاش میشود ابعاد مختلف مکتب مقاومت برای مردم بهویژه نسل جوان تبیین شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، حضور مردم در صحنه را از مهمترین پیامهای این مراسم دانست و گفت: مردم با حضور در مساجد، میادین و مراسمهای پیشبینیشده، بار دیگر وحدت، انسجام و پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و مسیر مقاومت نشان خواهند داد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای مراسم اربعین امام شهید به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: محفل انس با قرآن، تلاوت جمعی سوره فتح، قرائت دعا، مرثیهسرایی، اجرای گروههای سرود و قرائت عهدنامه با امام شهید از جمله برنامههایی است که در مصلیهای سراسر کشور برگزار خواهد شد