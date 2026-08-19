معاون هماهنگ کننده سپاه بوکان گفت: پدافند غیرعامل مردم محور، مجموعه‌هایی از اقدامات مشارکتی با آموزش و سازماندهی مردم است که باید در شرایط بحران، از جان و نیاز‌های اساسی شهروندان محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ پاسدار یوسف کرمی معاون هماهنگ کننده سپاه بوکان در جلسه ستاد پدافند غیرعامل شهرستان بوکان، بر لزوم تبدیل جلسات ستاد بحران از وضعیت اداری و تشریفاتی به عملیات میدانی تاکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل مردم محور، مجموعه‌هایی از اقدامات مشارکتی با آموزش و سازماندهی مردم است که باید در شرایط بحران، از جان و نیاز‌های اساسی شهروندان محافظت کند.



سرهنگ یوسف کرمی پدافند غیرعامل را، دفاع و تداوم تأمین نیاز‌های مردم تعریف کرد و افزود: این اقدامات در زمان بحران‌هایی همچون جنگ، حمله‌های سایبری، حوادث طبیعی، حملات شیمیایی و پرتوی، با هدف حفظ جان مردم، ارائه خدمات ضروری، کاهش آسیب‌ها و حفظ آرامش جامعه اجرا میشود.

وی با تشریح بخش‌های مهم پدافند غیرعامل، آموزش و آگاه سازی مردم، آموزش کمک‌های اولیه، سازماندهی مشارکت عمومی، افزایش تاب آوری اجتماعی، توجه به زیرساخت‌های حیاتی آب، دارو، برق و ارتباطات و تداوم خدمات ضروری را از محور‌های اصلی این حوزه برشمرد.

کرمی با انتقاد از جلسات صرفاً تشریفاتی گفت: لازم است جلسه ستاد بحران را از یک جلسه معمولی به یک جلسه واقع گرایانه و عملی در میدان تبدیل کنیم و کلیه ادارات خدمات رسان باید برنامه‌های کتبی و عملی برای شرایط بحران داشته باشند.

وی با اشاره به اولویت ادارات اظهار داشت: اولویت نخست، شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری‌های حوزه استحفاظی است؛ یعنی تهدید‌های محتمل، مناطق آسیب دیده، نقاط حساس و جایگزین خدمات حیاتی باید پیش از بحران مشخص شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بوکان بر سنجش میزان آموزش دننده‌های دستگاه‌های خدمات و کاربردی بودن آموزش‌ها تاکید کرد و گفت: آموزش‌ها نباید به سخنرانی و کاغذ محدود شود، بلکه باید در عمل اجرا و مانور‌های عملی در این حوزه‌ها برگزار گردد.