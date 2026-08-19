به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خریدوفروش قرص‌های غیرمجاز، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کسب اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی به محل موردنظر اعزام شدندو در بازرسی از منزل، ۸ هزار عدد قرص غیرمجاز از زیرزمین منزل کشف شد.

سرهنگ علی سبحانی افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدف‌مند، با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه خریدوفروش اقلام غیرمجاز برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.