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در مراسم روز جهانی یادبود و بزرگداشت قربانیان تروریسم از کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴» رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم روز جهانی یادبود و بزرگداشت قربانیان تروریسم، به همت مرکز مطالعات بینالمللی و سیاسی وزارت امور خارجه و بنیاد هابیلیان، سیویکم مرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
در این مراسم که جمعی از خانوادههای شهدای ترور و جنگ تحمیلی اخیر حضور خواهند داشت، سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات بینالمللی، سیدمحمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان و خسرو حکیمی، معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به ایراد سخنرانی میپردازند.
همچنین جمعی از بازماندگان قربانیان ترور، روایت خود از این واقعه را بیان میکنند.
در این مراسم کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴» رونمایی خواهد شد؛ این گزارش که هر ساله توسط بنیاد هابیلیان تدوین میشود شامل رصد و تحلیل اقدامهای تروریستی علیه کشور و شهروندان ایرانی در هر سال است.