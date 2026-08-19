پخش زنده
امروز: -
کتابخانه عمومی «برکت مهر» ماماهان تنها کتابخانه این روستا از توابع شهرستان فامنین است که هم اکنون دارای ۳۰۰ عضو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این کتابخانه علاوه بر امانت کتاب، فعالیتهای دیگری شامل کارگاههای مثل آموزش رایانه و خیاطی با ارائه مدرک فنی و حرفهای به منظور اشتغالزایی انجام میشود.
همچنین در این کتابخانه کلاسهای تقویتی، هنری، مهارتهای زندگی، چرتکه و قرآن در کتابخانه برگزار میشود.
این فعالیتها در راستای شعار سال «آموزش برای همه» در این کتابخانه اجرا میشود.
در شهرستان فامنین ۴ کتابخانه روستایی و ۲ کتابخانه شهری فعال است.