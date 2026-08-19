به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این کتابخانه علاوه بر امانت کتاب، فعالیت‌های دیگری شامل کارگاه‌های مثل آموزش رایانه و خیاطی با ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای به منظور اشتغالزایی انجام می‌شود.

همچنین در این کتابخانه کلاس‌های تقویتی، هنری، مهارت‌های زندگی، چرتکه و قرآن در کتابخانه برگزار می‌شود.

این فعالیت‌ها در راستای شعار سال «آموزش برای همه» در این کتابخانه اجرا می‌شود.

در شهرستان فامنین ۴ کتابخانه روستایی و ۲ کتابخانه شهری فعال است.