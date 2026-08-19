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استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرحله نخست مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت استان همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در نشست هماهنگی تکمیل و بهرهبرداری از این موزه
گفت: مرحله نخست این طرح شامل محوطهسازی و سالن آمفیتئاتر با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر است و دستگاههای خدماترسان استان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات برای تکمیل زیرساختها و انشعابات مورد نیاز پای کار آمدهاند.
وی افزود: مقرر شد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز نماینده تامالاختیاری برای پیگیری امور و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط معرفی کند تا روند تکمیل طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
سردار جانثاری معاون هماهنگکننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت نیز گفت: مرحله نخست موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد همزمان با چهار استان دیگر کشور و به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این موزه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع در دو طبقه در حال ساخت است.
سرهنگ خواست خدایی افزود: تمامی سوژههای محتوایی موزه با محوریت تاریخ، فرهنگ و نقش مردم استان در دفاع مقدس و مقاومت تهیه شده است.