مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگا‌های کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ۴۰۰ ورزشکار به میزبانی ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگا‌های کشور و انتخابی تیم ملی که بنام آقای شهید ایران نام گذاری شده است به میزبانی ارومیه آغاز شد

این مسابقات با حضور ۴۰۰ ورزشکار آقا از ۳۰ استان بمدت سه روز در رده‌های سنی نوجوانان جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در سالن ۳ هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه باهمدیگر رقابت خواهند کرد.

ورزشکاران برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.