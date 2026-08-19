کودکان و نوجوانان می‌توانند با مطالعه سه کتاب «سی قصه با پیامبر (ص)»، «روزی روزگاری ایران؛ هنوز یک نفر باقی مانده» و «روزی روزگاری ایران؛ با نام دیگری صدایم بزن»، خود را برای یک رقابت تلفنی هیجان‌انگیز روی آنتن «کتاب شیرین» در شبکه نهال، آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فصل ششم مسابقه «کتاب شیرین» با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شبکه نهال برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که کتابخوانی را با هیجان رقابت تلفنی و حضور روی آنتن تلویزیون پیوند می‌زند.

در این فصل، کودکان و نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند با مطالعه کتاب‌های منتخب شهریورماه و شرکت در بخش‌های مختلف مسابقه، دانش و اطلاعات خود را محک بزنند و برای حضور در رقابت تلویزیونی آماده شوند.

کتاب‌های «سی قصه با پیامبر (ص)» نوشته حسین فتاحی، «روزی روزگاری ایران؛ هنوز یک نفر باقی مانده» و «روزی روزگاری ایران؛ با نام دیگری صدایم بزن» هر دو نوشته مهدی میرکیایی، محور مسابقه تلفنی «کتاب شیرین» در شهریورماه هستند.

مسیر ورود به مسابقه نیز ساده است. علاقه‌مندان باید پس از نصب و راه‌اندازی پیام‌رسان سروش‌پلاس، عبارت «کتاب شیرین» را در بخش ذره‌بین جست‌و‌جو کنند و با ورود به صفحه مسابقه و انتخاب گزینه «شروع»، در دو بخش «مسابقه لحظه‌ای» و «مسابقه تلویزیونی» شرکت کنند.

در بخش «مسابقه لحظه‌ای»، شرکت‌کنندگان با پاسخ به پرسش‌ها می‌توانند امتیاز کسب کرده و خود را برای رقابت اصلی آماده کنند. بخش «مسابقه تلویزیونی» نیز همان بخش جذاب رقابت تلفنی است که در جریان برنامه «کتاب شیرین» از شبکه نهال، شرکت‌کنندگان روی خط می‌آیند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

شاید بعد از ورق زدن آخرین صفحه، تلفن شما زنگ بخورد و این بار صدای یک کتابخوان کوچک، مهمان آنتن «کتاب شیرین» شود.

مسابقه «کتاب شیرین» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه کودک، کانال نهال، پخش می‌شود.

فصل جدید این برنامه با تغییرات ساختاری در دکور، قوانین بازی و بخش‌های تعاملی تولید شده است. این برنامه تلاش می‌کند با معرفی کتاب‌های حوزه ایثار و علم، بستری جذاب برای استمرار مسیر قهرمانان وطن در ذهن نسل جدید بسازد.