به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از باشگاه استقلال، با تصمیم مدیران این باشگاه رحمان محمدی‌راد هدایت تیم والیبال استقلال را به مدت دو فصل بر عهده گرفت.

محمدی‌راد از چهره‌های شناخته‌شده والیبال ایران به شمار می‌رود و سابقه هدایت تیم شهرداری ورامین را در کارنامه دارد؛ تیمی که تحت رهبری او موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران و همچنین قهرمانی مسابقات باشگاه‌های آسیا شد.

وی همچنین به مدت سه فصل سرمربی تیم سپاهان بود و در این مدت دو عنوان سومی لیگ برتر را برای این تیم به ارمغان آورد. محمدی‌راد سابقه هدایت تیم‌های شهداب یزد و هورسان رامسر را نیز در کارنامه خود دارد.

سرمربی جدید استقلال در عرصه ملی نیز از تجربه‌ای ارزشمند برخوردار است. او در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به عنوان کمک‌مربی تیم ملی والیبال ایران فعالیت کرد و همراه با تیم ملی در رویداد‌های مهمی همچون لیگ جهانی، مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی حضور داشت.

محمدی‌راد در حال حاضر به عنوان دستیار روبرتو پیاتزا در کادر فنی تیم ملی فعالیت می‌کند. او همچنین در سال‌های گذشته با مربیان برجسته و مطرح والیبال جهان از جمله خولیو ولاسکو، اسلوبودان کواچ، رائول لوزانو و خوان سیچلو همکاری داشته و از این طریق تجربیات گسترده‌ای در بالاترین سطوح والیبال بین‌المللی کسب کرده است.