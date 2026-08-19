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۱۰ هزار و ۳۹۵ واحد نهضت ملی در شهر فولادشهر پروانه دریافت کردهاند و شرکت عمران برای توسعه زیرساختهای آموزشی، حملونقل، درمانی و خدماتی شهر برنامههای متعددی در دست اجرا دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعیدرضا بهرامی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر دراستان اصفهان گفت: فولادشهر بهعنوان قدیمیترین شهر جدید کشور، جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر دارد و توسعه خدمات و زیرساختهای متناسب با جمعیت این شهر از مهمترین برنامههای شرکت عمران است.
وی افزود:: در مجموع ۱۰ هزار و ۳۹۵ واحد نهضت ملی مسکن در فولادشهر از سال ۱۴۰۳ به بعد پروانه دریافت کردهاند و ۹ هزار و ۵۵۹ واحد فعال هستند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۶۵ درصد است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر افزود: فولادشهر سال گذشته رتبه برتر ساخت نهضت ملی مسکن را به دست آورد و نخستین شهر جدیدی بود که هزار واحد نهضت ملی را تحویل مردم داد. حدود ۹۰۰ واحد دیگر نیز آماده شده و تلاش میکنیم بخشی از آنها در هفته دولت و پیش از دهه فجر تحویل شود.
وی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن گفت: واحدهای نهضت ملی در فولادشهر با قیمت تمامشده حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان در هر مترمربع ساخته میشوند، درحالیکه ساخت مسکن باکیفیت و شرکتی در بازار امروز کمتر از ۳۵ میلیون تومان امکانپذیر نیست.
بهرامی بیان کرد: افزایش هزینهها با تعدیلهای ابلاغی سازمان برنامهوبودجه محاسبه میشود و هزینههای انجامشده در گذشته با قیمتهای روز دوباره از متقاضیان مطالبه نمیشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر با بیان اینکه فولادشهر در مجموع به حدود ۵۰ مدرسه نیاز دارد، گفت: ساخت این تعداد مدرسه با بودجه شرکت عمران بهتنهایی امکانپذیر نیست و باید زمینه ورود بخش خصوصی و خیرین به مدرسهسازی فراهم شود.
وی ادامه داد: شرکت عمران همچنین در طرحهای نهضت ملی مسکن تلاش کرده است مدارس پیش از سکونت مردم آماده باشند تا خانوادهها پس از تحویل واحدهای مسکونی با مشکل دسترسی به فضای آموزشی مواجه نشوند.