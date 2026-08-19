بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر ابوالحسن رزمینیا، اظهار کرد: آزمون سراسری امسال در استان بوشهر روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد با حضور ۱۵ هزار و ۹۷ داوطلب در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبانهای خارجی، علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی برگزار میشود.برنامه زمانی برگزاری آزمونها
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر درباره زمان برگزاری آزمونها اعلام کرد: داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد، گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و گروههای آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی صبح جمعه ۳۰ مرداد به رقابت خواهند پرداخت.
وی افزود: آزمونهای صبح از ساعت ۸:۰۰ و آزمونهای بعدازظهر از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز میشود. از داوطلبان درخواست میشود برای آزمونهای صبح قبل از ساعت ۷:۴۵ و برای آزمونهای بعدازظهر قبل از ساعت ۱۵:۱۵ در محل برگزاری حضور یابند تا بدون استرس و فشار روانی وارد جلسه شوند.دانشگاه خلیج فارس، محل برگزاری آزمون سراسری
دکتر رزمینیا با اشاره به برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه خلیج فارس گفت: در دانشگاه خلیج فارس ۵۱۱۸ داوطلب در پنج محل برگزاری آزمون خواهیم داشت که از این تعداد ۳۴۳۲ نفر خانم و ۱۶۸۶ نفر آقا هستند.
وی محل برگزاری آزمونها در دانشگاه را به این شرح اعلام کرد: علوم تجربی (۱۶۴۰) خانم و ۶۳۲ آقا: خانمها در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم نانو و زیستی؛ آقایان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده؛ هنر (۱۹۱ خانم و ۳۲ آقا): دانشکده علوم و فناوری نانو؛ زبانهای خارجی (۳۸۷ خانم و ۲۲۲ آقا): دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم انسانی (۹۱۸ خانم و ۲۹۶ آقا): خانمها در دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ آقایان در مرکز آموزشهای پیشرفته؛ و علوم ریاضی و فنی (۲۹۶ خانم و ۵۰۴ آقا): دانشکده ادبیات و علوم انسانی.باجه رفع نقص
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان بوشهر از استقرار باجه رفع نقص در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: این باجه از چهارشنبه ۲۸ مرداد، صبحها از ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ آماده خدمت رسانی به داوطلبان است.توصیههای مهم به داوطلبان کنکور
دکتر رزمینیا با تأکید بر رعایت ضوابط آزمون گفت: به همراه داشتن تلفن همراه، ماشین حساب، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و انگشتر هوشمند در جلسه آزمون به هر شکل ممنوع است و در صورت مشاهده، تخلف محسوب میشود.بیشترین شرکت کننده در گروه علوم تجربی
وی در پایان با اشاره به آمار گروههای آزمایشی در سطح استان گفت: بیشترین تعداد داوطلب مربوط به گروه علوم تجربی با ۶۳۵۳ نفر است. پس از آن به ترتیب علوم انسانی با ۴۴۲۸ نفر، علوم ریاضی و فنی با ۲۱۷۹ نفر، زبانهای خارجی با ۱۴۱۱ نفر و هنر با ۷۲۶ نفر قرار دارند.