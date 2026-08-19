در حالی که کاربران مجازی با یادآوری سالروز کودتای ۲۸ مرداد ، بر تکرار الگوهای استعمار در مسیر تصاحب منافع ملی تأکید می‌کنند، پیام اصلی این واقعه در فضای مجازی، ضرورت خودباوری و هوشیاری ملی ترسیم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز سالروز وقوع کودتای امریکایی – انگلیسی در ۲۸ مرداد سال ۳۲ کشور است؛ رویدادی تاسف آور، اما عبرت آموز که درس‌های بسیار برای امروز ما دارد. کودتایی که حاصل اعتماد به کاخ سفید بود و نشان داد دشمنی آمریکایی‌ها با ایران بر سر تصاحب نفت و منافع ملت بوده و هست.

کاربران مجازی در پیام‌هایی به این موضوع پرداخته‌اند که این کودتا ثابت کرد آمریکا برای منافع خود به راحتی حتی به متحدان خود خیانت می‌کند.