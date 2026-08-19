به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت گوجه فرنگی از ۸۰۰ هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از ۵۲ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار‌های داخل و خارج از کشور شود.

مویدی افزود: کشاورزان بیضا با بهره گیری از نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی، استفاده از بذر‌های اصلاح شده، اجرای کشت‌های نشائی و سیستم آبیاری نوین

پیش بینی می‌شود به طور متوسط از هر هکتار بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن گوجه فرنگی تولید کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بیضا با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه آذرماه ادامه دارد گفت: عمده ارقام کشت شده شامل بریویو، سانسید، ۴۱۲۹، ثمین، باسیما، بدرو، متین و ۸۳۲۰ است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.