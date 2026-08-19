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دانمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر، نیروهای وظیفه را به گرینلند اعزام میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شینهوا، نیروهای مسلح دانمارک روز سهشنبه اعلام کردند: که دانمارک برای نخستین بار در تاریخ معاصر، نیروهای وظیفه را برای تمرینهای نظامی و مأموریتهای عملیاتی به گرینلند اعزام کرده است.
نخستین گروه از سربازان وظیفه که در چارچوب طرح جدید ۱۱ماهه خدمت نظامی دانمارک خدمت میکنند، اوایل ماه اوت به نوک، پایتخت گرینلند، رسیدند.
این سربازان در نوک و نیز در کانگرلوسواک در غرب گرینلند مستقر شدهاند. آنان در چارچوب رزمایش «استقامت قطبی» وظایف عملیاتی را انجام میدهند و همزمان در زمینهای ناآشنا و شرایط سخت قطبی این منطقه آموزش میبینند.
بر اساس این بیانیه، آنان همچنین در کنار شرکتکنندگان برنامه «آموزش پایه قطبی» گرینلند فعالیت خواهند کرد.
این نیروهای وظیفه بخشی از نخستین گروه ثبتنامشده در طرح توسعهیافته خدمت نظامی دانمارک هستند که در فوریه آغاز شد. این نظام جدید در چارچوب توافق دفاعی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۳ این کشور معرفی شده و به نیروهای وظیفه اجازه میدهد پس از پایان آموزش پایه، مأموریتهای عملیاتی انجام دهند.
پس از پایان رزمایش، این سربازان به دانمارک بازمیگردند تا آموزش نظامی خود را ادامه دهند.
دانمارک همچنین قصد دارد در طول سال ۲۰۲۶ حضور نظامی خود را با مشارکت هواپیماها، کشتیها و نیروهای زمینی در گرینلند و پیرامون آن افزایش دهد.