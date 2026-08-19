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فیلم مستند «روباه و ماه صورتی» ساخته مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی جایزه بهترین فیلم مستند را از جشنواره بینالمللی فیلم «پریفریاس» پرتغال کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند بلند «روباه و ماه صورتی» پس از دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنوارههای آمستردام (ایدفا)، داکویل بلژیک، فولفریم آمریکا و دوربان آفریقای جنوبی، جایزه جدید خود را از جشنواره پریفریاس پرتغال دریافت کرد تا شانس این مستند برای حضور در جوایز آکادمی اسکار ۲۰۲۷ افزایش پیدا کند.
این سی و پنجمین جایزه جهانی این فیلم پس از شرکت در پنجاه جشنواره جهانی تاکنون است.
پیشتر نیز مستند «روباه و ماه صورتی» با حضور در جشنواره داک ایرلند توانست لوح افتخار ویژه جشنواره را بدست آورد.
جشنواره پریفریاس، نخستین دوره خود را در سال ۲۰۱۳ برگزار کرد و از آن تاریخ تا کنون سالانه توسط انجمن فرهنگی پرتغال در دو شهر ماروائو پرتغال و والنسیای اسپانیا برگزار شده است.