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فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از افزایش ۵۳ درصدی تصادفات فوتی برون شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران استان با تاکید بر ارتقای فرهنگ رانندگی، توسعه زیر ساختها و ضرورت قانون و مقررات گفت: علت عمده تصادف برون شهری خستگی، خواب آلودگی و سرعت غیر مجاز بوده است.
سردار شجاعی نسب با اشاره به اینکه شرایط جغرافیایی و کویری بودن بخش زیادی از راه های خراسان جنوبی نیز در افزایش تصادفات بیتاثیر نیست افزود: ۱۷ برنامه کنترل نامحسوس با همکاری صداوسیما اجرا و پخش شده است.
وی همچنین با اشاره با اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۷۲ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده است افزود: ارزش ریالی پروندههای کشفشده بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان است که از هزار و ۴۲ دستگاه ۷۳۴ دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق توقیف و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان همچنین پروندههای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را بیش از هزار و ۹۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در بازار از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است.
سردار شجاعی نسب به تأمین امنیت اجتماعات مردمی در ۴۵ نقطه خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: ۱۷۱ شب کارکنان انتظامی در کنار مردم حضور داشتند.
وی همچنین از اعمال قانون ۴۸۵ هزار و ۶۸۸ برخورد با رانندگان خبر داد و گفت: در این خصوص ۴۸ هزار و ۳۴۳ دستگاه توقیف و ۸ هزار و ۳۰۶ دستگاه خودرو با سرعت بحرانی توقیف شدند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین گفت: در صورت مشاهده رانندگی بانوان با موتورسیکلت، موضوع به عنوان رانندگی غیرقانونی مورد رسیدگی قرار میگیرد و موتورسیکلت توقیف و فرد متخلف به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
سردار شجاعی نسب همچنین از کاهش ۱۲ درصدی جرایم فضای مجازی خبر داد و گفت:کلاهبرداری رایانهای با ۵۳ درصد، برداشت اینترنتی غیر مجاز ۳۱ درصد و هتک حیثیت و نشر اکاذیب با ۷ درصد بوده است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی هم از تولید و ارسال بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ خبر به رسانههای محلی در حوزه انتظامی، انجام بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ دقیقه پخش زنده مراسمها در بخشهای مختلف خبر تلویزیونی و ۵ هزار و ۱۰۰ دقیقه رادیویی خبر داد.
بیش از ۲۰ تن انواع مواد مخدر، برقراری ۱۸۵هزار تماس با فوریتهای پلیسی، مراجعه ۴۲ هزار ۳۹۰ به کلانتریها، بازگشایی بیش از ۳۷ کیلومتر از محورهای استان، مراجعه پنجهزار و ۹۷۷ نفر به مراکز مشاوره انتظامی و واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتریها، ارائه سههزار و ۷۰۰ خدمت در حوزه وظیفه عمومی، صدور ۱۱ هزار و ۲۷۱ فقره گذرنامه از ابتدای سال تاکنون و دستگیری هزار و ۳۱۵ سارق از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون بوده است.