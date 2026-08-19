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در پی آتشسوزی در ایستگاه برق شهرستان قدس که به دلیل افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق این منطقه دچار خاموشی شد. با مهار شدن کامل حریق، گروههای عملیاتی هماکنون در حال ترمیم آسیبها و بازگرداندن جریان برق به مدار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی منطقه برق شهرستان قدس اعلام کرد:در پی آتشسوزی در ایستگاه برق شهرقدس که ناشی از فشار و افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق منطقه دچار اختلال و خاموشی شد.
با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق بهطور کامل مهار شده و هماکنون عملیات فنی و تخصصی برای رفع آسیبهای واردشده، احیای تجهیزات و برقراری مجدد و پایدار برق با جدیت ادامه دارد.
همراهی شهروندان در مدیریت و کاهش مصرف برق میتواند نقش مهمی در کاهش فشار و جلوگیری از بروز اختلالات بیشتر در شبکه برق داشته باشد.