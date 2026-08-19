دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران گفت: این رویداد را نباید صرفاً یک رقابت میان تیم‌های دانشجویی دانست؛ هدف اصلی، فراهم‌کردن بستری برای تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، شنیدن نظر مخالف و ارتقای توانایی استدلال و دفاع منطقی از دیدگاه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،ابوذر پورمدنی گفت: برای نخستین‌بار مرحله کشوری مسابقات، خارج از تهران برگزار می‌شود و ۶۴ تیم دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور در این رویداد چهار روزه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که فرصتی بی‌نظیر برای افزایش تجربه و تقویت مهارت گفت‌وگو در آن‌ها خواهد بود.

رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان،افزود: برای نخستین‌بار در چهاردهمین دوره برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، مرحله کشوری این رقابت‌ها از تهران خارج می‌شود و اصفهان با میزبانی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان تیم‌های برگزیده دانشجویی سراسر کشور خواهد بود.

وی گفت: نقطه آغاز این مسابقات از مراحل دانشگاهی است. تیم‌های دانشجویی هر دانشگاه با یکدیگر به مناظره می‌پردازند و تیم‌های برتر به مرحله استانی راه خواهند یافت. در ادامه مسیر، برگزیدگان استان‌ها از مرحله منطقه‌ای عبور کرده و در نهایت، تیم‌های برتر مناطق به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

رویارویی ۶۴ تیم در رقابت‌ها

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران گفت: شاهد افزایش تعداد تیم‌های حاضر در این مسابقات هستیم؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های پیشین، مرحله نهایی با حضور ۳۲ تیم برگزار شده است، اما در دو دوره، از جمله دوره چهاردهم، تعداد تیم‌های حاضر به ۶۴ تیم افزایش یافته است.

پورمدنی ادامه داد: تمام مراحل این پروسه در سالن‌های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد. آیین افتتاحیه این مسابقات در روز شنبه، ۳۱ مردادماه، ساعت ۱۶ تعیین شده است و شرکت‌کنندگان طی چهار روز به رقابت می‌پردازند و در آخر، تیم‌های برتر به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند. آیین اختتامیه نیز چهارشنبه، چهارم شهریورماه، ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج گفت‌وگو و آزاداندیشی در محیط دانشگاهی کشور افزود: مسابقات ملی مناظره دانشجویان با هدف ایجاد بستری برای تقویت فرهنگ گفتمان، تبادل دیدگاه و آزاداندیشی میان دانشجویان برگزار می‌شود و جهاددانشگاهی در طول ۱۴ دوره برگزاری، استمرار این رویداد را حفظ کرده است. لازم به ذکر است در دوره کرونا و مقاطع خاص کشور نیز این مسابقات متوقف نشد و متناسب با شرایط، برگزاری آن به‌صورت مجازی دنبال شد.

محور چهاردهمین دوره منظرات دانشجویی؛ «مناظره فرصتی برای یادگیری»

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با اشاره به شعار چهاردهمین دوره مسابقات با عنوان «مناظره، فرصتی برای یادگیری» اظهار کرد: این رویداد را نباید صرفاً یک رقابت میان تیم‌های دانشجویی دانست؛ هدف اصلی، فراهم‌کردن بستری برای تقویت فرهنگ گفت‌وگو، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، شنیدن نظر مخالف و ارتقای توانایی استدلال و دفاع منطقی از دیدگاه‌هاست.

پورمدنی تصریح کرد: دانشجویان در جریان این مسابقات تجربه می‌کنند که حتی در صورت وجود اختلاف‌نظر درباره یک موضوع مشخص نیز می‌توان از طریق گفت‌وگو و تبادل دیدگاه به جمع‌بندی و راهکار رسید. چنین مهارتی می‌تواند در آینده و در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مدیریتی به کمک آنان بیاید و زمینه حل مسائل کشور از مسیر گفت‌وگو را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حمایت آموزشی از تیم‌های شرکت‌کننده گفت: برای تیم‌های حاضر، مربی و منتور در نظر گرفته شده است تا در طول رقابت‌ها ضمن هدایت و مشاوره، به آن‌ها در تنظیم بهتر برنامه، تقویت استدلال‌ها و ارائه مؤثر دیدگاه‌هایشان کمک کنند.

رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان درباره محورهای محتوایی مسابقات نیز توضیح داد: گزاره‌های مناظره در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط‌زیستی انتخاب می‌شوند. در این دوره علاوه‌بر بهره‌گیری از پیشنهادهای اعضای هیئت علمی و مجموعه برگزارکننده، از دانشجویان نیز خواسته شده است گزاره‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند و در حال حاضر فرایند جمع‌بندی و نهایی‌سازی موضوعات در حال انجام است.

«جایزه ملی گفت‌وگو» برای نخستین‌بار اهدا می‌شود

پورمدنی از اضافه‌شدن بخش جدیدی به مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات خبر داد و گفت: در این دوره برای نخستین‌بار «جایزه ملی گفت‌وگو» اهدا می‌شود و یکی از چهره‌های ملی که در زمینه گفت‌وگو و ترویج این فرهنگ فعالیت مؤثر و اثرگذاری داشته است، این جایزه را دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: فرایند بررسی و انتخاب فرد شایسته دریافت این جایزه همچنان ادامه دارد و پس از نهایی‌شدن، نام این چهره در مراسم اختتامیه اعلام و از وی تجلیل خواهد شد. این جایزه می‌تواند گامی برای برجسته‌ترشدن اهمیت فرهنگ گفت‌وگو و ضرورت تقویت آن در سطح ملی باشد.

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران درباره نحوه داوری رقابت‌ها نیز خاطرنشان کرد: مناظره‌ها میان دو تیم برگزار می‌شود و ارزیابی عملکرد آن‌ها بر عهده داورانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. داوران بر اساس شاخص‌ها و معیارهای از پیش تعیین‌شده، عملکرد هر دو تیم را بررسی کرده و تیمی که امتیاز بالاتری کسب کند، به مرحله بعدی مسابقات راه خواهد یافت.

آیین افتتاحیه و اختتامیه مناظرات با حضور مسئولان کشور و اصفهان

پورمدنی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه اظهار کرد: در آیین افتتاحیه، علاوه‌بر سخنرانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، حضور استاندار اصفهان و یکی از نمایندگان دولت نیز پیش‌بینی شده است؛ با این حال، اسامی سخنرانان و جزئیات نهایی برنامه‌ها پس از قطعی‌شدن اعلام خواهد شد.

وی افزود: در مراسم اختتامیه نیز رئیس جهاددانشگاهی و نماینده‌ای از دولت حضور خواهند داشت و در کنار معرفی و تقدیر از تیم‌های برتر، نخستین «جایزه ملی گفت‌وگو» نیز به چهره منتخب این دوره اهدا می‌شود.