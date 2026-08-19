به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این عملیات از ساعت ۲۱ روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه آغاز شد و تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ادامه داشت.

در جریان این عملیات، ۷ متر از لوله آسیب‌دیده خط انتقال آب با لوله فولادی به قطر ۶۰۰ میلی‌متر جایگزین شد.

در اجرای این عملیات، با رعایت نکات فنی و اتخاذ تمهیدات لازم، تلاش شد میزان قطعی آب در مناطق مجاور خط انتقال به حداقل برسد.

این عملیات با هدف پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین آب مشترکان، توسط نیرو‌های گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان و گروه امداد و حوادث آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان به انجام رسید.