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عملیات رفع حادثه خط انتقال آب خیابان شهید خزائی اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این عملیات از ساعت ۲۱ روز سهشنبه ۲۷ مردادماه آغاز شد و تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ادامه داشت.
در جریان این عملیات، ۷ متر از لوله آسیبدیده خط انتقال آب با لوله فولادی به قطر ۶۰۰ میلیمتر جایگزین شد.
در اجرای این عملیات، با رعایت نکات فنی و اتخاذ تمهیدات لازم، تلاش شد میزان قطعی آب در مناطق مجاور خط انتقال به حداقل برسد.
این عملیات با هدف پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین آب مشترکان، توسط نیروهای گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان و گروه امداد و حوادث آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان به انجام رسید.