تراکتور خواستار حضور تماشاگران در بازی با پرسپولیس شد
باشگاه تراکتور از فدراسیون فوتبال درخواست کرد که دیدار این تیم با پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و پرسپولیس همواره یکی از مهمترین و پرمخاطبترین رویدادهای فوتبال ایران بوده است؛ مسابقهای که میلیونها هوادار آن را دنبال میکنند و برای مردم، فراتر از ۹۰ دقیقه رقابت و تجلی شور، هیجان و خاطرات فراوان است.
باشگاه تراکتور همواره بر احترام به قانون، رعایت اخلاق ورزشی و حفظ شأن فوتبال تأکید داشته و دارد. تخلف قابل توجیه نیست و هر رفتاری خارج از چارچوبهای قانونی باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ با این حال، در کنار اجرای قانون، میتوان به نگاه اصلاحی نیز توجه داشت.
مردم آذربایجان شرقی در تاریخ این سرزمین، بارها در سختترین روزها در کنار ایران ایستادهاند و در بزنگاههای مختلف، با اتحاد، همدلی، غیرت و مقاومت، سهم خود را در سربلندی این کشور ادا کردهاند. از همین رو، باور داریم فرهنگ و شور هواداری این مردم شایسته توجه ویژه است.
باشگاه تراکتور از مسئولان محترم فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی درخواست میکند با توجه به اهمیت این مسابقه و شرایط امروز جامعه، در نحوه اجرای محرومیت تماشاگران بازنگری و امکان حضور هواداران در ورزشگاه یادگار امام (ره) را بار دیگر بررسی کنند.
باشگاه تراکتور آمادگی کامل دارد برای برگزاری مسابقهای در شأن فوتبال ایران، تمام ظرفیتهای خود را به کار گیرد؛ از افزایش تدابیر امنیتی و نظارتی تا اجرای برنامههای فرهنگی و تأکید جدی بر رعایت اخلاق و انضباط از سوی هواداران.
یادگار امام (ره) با حضور هزاران هوادار و اهتزاز پرچمهای سرخ، همواره یکی از نمادهای خاطرهانگیز فوتبال آذربایجان بوده است. امیدواریم با تصمیمی شایسته، زمینه حضور هواداران در این دیدار فراهم و مسابقهای بزرگ در فضایی مطلوب و در شأن فوتبال ایران و مردم آذربایجان برگزار شود.