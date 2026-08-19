تیم‌های شهرداری بندر ترکمن و کیهان بستک هرمزگان به دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندر ترکمن راه پیدا کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو دیدار مرحله نیمه پایانی تور ملی والیبال ساحلی زنان امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در بندر ترکمن برگزار شد.

تیم‌های شهرداری بندر ترکمن (ثریا قایچ‌نیازی-حنانه رجایی) و کیهان بستک هرمزگان (کمند جلیلیان-آتوسا هراوند) با شکست حریفان خود به دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندر ترکمن راه یافتند.

دیدار رده بندی و پایانی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندرترکمن عصر امروز برگزار می‌شود که برنامه این بازی‌ها به قرار زیر است:

ساعت ۱۷، دیدار رده‌بندی؛ شیرآلات مرجان خزر – املاک کاووس بندر کیاشهر

ساعت ۱۸، فینال؛ شهرداری بندر ترکمن – کیهان بستک هرمزگان