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تیمهای شهرداری بندر ترکمن و کیهان بستک هرمزگان به دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندر ترکمن راه پیدا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو دیدار مرحله نیمه پایانی تور ملی والیبال ساحلی زنان امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در بندر ترکمن برگزار شد.
تیمهای شهرداری بندر ترکمن (ثریا قایچنیازی-حنانه رجایی) و کیهان بستک هرمزگان (کمند جلیلیان-آتوسا هراوند) با شکست حریفان خود به دیدار نهایی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندر ترکمن راه یافتند.
دیدار رده بندی و پایانی تور ملی والیبال ساحلی زنان بندرترکمن عصر امروز برگزار میشود که برنامه این بازیها به قرار زیر است:
ساعت ۱۷، دیدار ردهبندی؛ شیرآلات مرجان خزر – املاک کاووس بندر کیاشهر
ساعت ۱۸، فینال؛ شهرداری بندر ترکمن – کیهان بستک هرمزگان