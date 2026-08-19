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رئیس اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری، از ظهور روایتهای تازهای در ادبیات مرتبط با «جنگ تحمیلی سوم» خبر داد و اعلام کرد آثار جدیدی در این زمینه بهزودی در دسترس مخاطبان قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به گفته محمدرضا سنگری، در این روایتهای جدید، محوریت بر حضور فعال مردم در میدانها و اجتماعات شبانه متمرکز است. این آثار تلاش میکنند تا با نگاهی به ادبیات پایداری، ابعاد تازهای از تجربههای اجتماعی و مردمی در مواجهه با چالشهای دوران جدید را به تصویر بکشند.
(گزارش محبوبه ابوفاضلی)