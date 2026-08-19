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هیئت اندیشهورز منطقه ۸ با حضور شهردار منطقه و جمعی از صاحبنظران و افراد اثرگذار محلات با هدف شناسایی مسائل محلات، ارائه راهکارهای عملیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای فکری و تخصصی جامعه محلی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت اندیشهورز منطقه ۸ با حضور شهردار منطقه و جمعی از صاحبنظران و افراد اثرگذار محلات به منظورشناسایی مسائل محلات، ارائه راهکارهای عملیاتی و بهرهگیری از ظرفیتهای فکری و تخصصی جامعه محلی تشکیل شد.
شهردار منطقه ۸ با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت افراد اثرگذار محلات گفت: هیئت اندیشهورز میتواند با شناسایی دقیق مسائل و نیازهای بومی، زمینه ارائه راهکارهای کاربردی و تقویت فرآیند تصمیمسازی در مدیریت شهری را فراهم کند.
فاطمه تنهایی با اشاره به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و خدماتی محلات افزود: ارتقای برنامههای خانوادهمحور، توسعه و بهبود خدمات و امکانات محلات، توجه به ظرفیت بوستانها و فضاهای عمومی، تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مجموعههای علمی از جمله محورهایی است که میتواند با مشارکت اعضای هیئت اندیشهورز دنبال شود.
شهردار منطقه ۸ همچنین بر استفاده از ظرفیت بزرگان و افراد اثرگذار محلات تأکید کرد و گفت: سرمایههای اجتماعی هر محله از ظرفیتهای ارزشمند مدیریت شهری هستند و باید از تجربه، شناخت و دیدگاه این افراد برای شناسایی دقیقتر مسائل و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط محلات استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۵ نفره هیئت اندیشهورز منطقه ۸ گفت: از افراد صاحبنظر و دارای ایدههای مؤثر دعوت میشود برای حضور در این مجموعه معرفی شوند تا بتوان از ظرفیتهای فکری و تخصصی آنان در مسیر مدیریت بهتر مسائل محلات استفاده کرد.