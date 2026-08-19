دانشگاه شهید بهشتی زمان و نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در دوره‌های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه این دانشگاه، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دو مرحله انجام می‌شود؛ مرحله نخست به‌صورت غیرحضوری و مشروط و مرحله دوم به‌صورت حضوری و نهایی خواهد بود.

ثبت‌نام غیرحضوری از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت. پذیرفته‌شدگان باید پس از مطالعه اطلاعیه‌ها و راهنما‌های ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی ems.sbu.ac.ir مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سامانه جامع آموزشی و ارائه آن در زمان پذیرش حضوری الزامی است و در صورت انجام ندادن مرحله غیرحضوری و دریافت نکردن این گواهی، امکان ثبت‌نام حضوری و قطعی وجود نخواهد داشت.

پذیرفته‌شدگان باید در مرحله حضوری، اصل مدارک خود را ارائه کنند. از جمله مدارک مورد نیاز می‌توان به اصل مدرک کارشناسی ارشد با درج تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و معدل، کد صحت مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل شناسنامه و کارت ملی، گواهی پذیرش غیرحضوری و مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه اشاره کرد.

همچنین دانشجویان سال آخر و افرادی که اصل مدرک کارشناسی ارشد آنها آماده ارائه نیست، باید گواهی معدل مورد تأیید دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد را مطابق شرایط اعلام‌شده ارائه کنند. ارائه حکم مرخصی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه برای کارکنان دولت، آخرین حکم استخدامی رسمی و مدارک مربوط به سهمیه مربیان و ایثارگری نیز در موارد مشمول الزامی است.

پذیرش حضوری و نهایی پذیرفته‌شدگان روز شنبه ۲۱ شهریور تا روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود. دانشگاه تأکید کرده است اصل مدارک ارائه‌شده در این مرحله باید با مدارک بارگذاری‌شده در سامانه جامع آموزشی مطابقت داشته باشد و مسئولیت هرگونه مغایرت بر عهده پذیرفته‌شده خواهد بود.

ثبت‌نام دانشجویان تا زمان تکمیل مراحل حضوری به‌صورت مشروط خواهد بود و انتخاب واحد و آغاز کلاس‌های درسی نیز مطابق تقویم آموزشی دانشگاه انجام می‌شود.