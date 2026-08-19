از روز جمعه ۳۰ مرداد تا بعدازظهر دوشنبه ۲ شهریور، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، گفت: در محور‌های ارتباطی زاهدان–زابل، زاهدان–نهبندان و زاهدان–بم، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی دو از انتظار نیست.

محسن حیدری ادامه داد: در این مدت، کاهش دما نیز بویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان، علاوه بر افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌گردد.