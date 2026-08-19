به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از اجرای طرح برخورد با عطاری‌های متخلف در پایتخت خبر داد و گفت: در جریان این طرح، از یک واحد صنفی متخلف بیش از ۱۱ لیتر شربت متادون، مقداری تریاک و حدود ۵ هزار عدد قرص متادون، ترامادول و B۲ کشف و مسئول این واحد صنفی دستگیر شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره فعالیت مشکوک برخی واحد‌های صنفی عطاری در نقاط مختلف پایتخت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: این طرح با هدف برخورد با عطاری‌هایی که خارج از ضوابط قانونی و شبکه رسمی وزارت بهداشت اقدام به عرضه دارو‌های اعتیادآور و اقلام مرتبط با ترک اعتیاد می‌کنند، همچنین با هدف پیشگیری از دسترسی جوانان و نوجوانان به این مواد و جلوگیری از گسترش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در پایتخت به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه در جریان اجرای این طرح که در قالب بیست‌ونهمین مرحله طرح آرامش در شهر انجام می‌شود، مأموران با بازرسی از چند واحد صنفی عطاری در نقاط مختلف تهران، یک واحد متخلف را شناسایی کردند.تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت این واحد صنفی، بیش از ۱۱ لیتر شربت متادون، مقداری تریاک و حدود ۵ هزار عدد قرص متادون، ترامادول و B۲ کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: مسئول این واحد صنفی نیز در جریان عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برخورد با عطاری‌هایی که خارج از شبکه رسمی دارو توزیع می‌کنند

وی با اشاره به ادامه اجرای این طرح گفت: طرح برخورد با عطاری‌های متخلف تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و اتحادیه صنف مربوطه اجرا می‌شود.

سرهنگ عسگری با اشاره به اینکه توزیع و فروش این‌گونه دارو‌ها خارج از شبکه رسمی و مراکز مجاز، غیرقانونی است و پلیس با واحد‌های صنفی که با هدف کسب سود، سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، برابر قانون برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: متادون از دارو‌هایی است که در فرآیند کنترل و درمان اعتیاد و تحت نظر پزشک و در مراکز مجاز ترک اعتیاد و بازپروری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با این حال، مصرف خودسرانه و بدون نظارت آن می‌تواند فرد را با عوارض و وابستگی مواجه کند.

وی افزود: در صورت مصرف بی‌رویه و خارج از دستور پزشک، متادون می‌تواند خود به عامل وابستگی و اعتیاد تبدیل شود و عوارض ناشی از سوءمصرف آن سلامت فرد مصرف‌کننده را به‌طور جدی تهدید کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دسترسی آسان نوجوانان و جوانان به دارو‌های اعتیادآور تصریح کرد: عرضه غیرمجاز این اقلام در برخی واحد‌های صنفی، زمینه دسترسی افراد به‌ویژه جوانان و نوجوانان را افزایش می‌دهد و می‌تواند آنان را در معرض آسیب‌های جدی ناشی از مصرف مواد و دارو‌های اعتیادآور قرار دهد.

وی افزود: پلیس با اجرای چنین طرح‌هایی درصدد است، ضمن شناسایی و برخورد با واحد‌های صنفی متخلف، از توزیع غیرقانونی دارو‌های اعتیادآور جلوگیری و از گرفتار شدن جوانان و نوجوانان در چرخه اعتیاد پیشگیری کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه تولید، توزیع یا فروش مواد مخدر و دارو‌های اعتیادآور، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی گفت: گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی واحد‌های متخلف و جلوگیری از توزیع غیرقانونی مواد و دارو‌های اعتیادآور داشته باشد و پلیس نیز برخورد با این‌گونه فعالیت‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنین از دستگیری عامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از پاتوق‌های جاجرود خبر داد و گفت: این متهم به همراه مادرش در مخفیگاه خود در خاک سفید دستگیر و بیش از ۱۰۰ گرم هروئین و شیشه از آنان کشف شد.

وی ادامه داد: مقابله قاطع و همه‌جانبه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و شناسایی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در پاتوق‌های پایتخت، مأموران پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر مطلع شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد متهم که از پاتوق‌داران و گردانندگان یکی از پاتوق‌های مصرف مواد مخدر در منطقه جاجرود بود، به‌تازگی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر تهیه کرده و آن را در یک خانه مسکونی در محله خاک سفید تهران مخفی کرده است که مأموران با انجام رصد‌های اطلاعاتی و تحت نظر قرار دادن فعالیت‌های متهم، به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد وی قصد دارد محموله مواد مخدر را برای توزیع در پاتوق جاجرود به این منطقه منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات لازم، موضوع در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و مأموران با اخذ مجوز‌های قانونی برای دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه وی وارد عمل شدند، تصریح کرد: مأموران در جریان عملیات و هنگام ورود به مخفیگاه، با مقاومت و جوسازی خانواده متهم مواجه شدند که تلاش داشتند با ایجاد اختلال در عملیات، زمینه فرار وی را فراهم کنند؛ با این حال مأموران موفق شدند متهم را به همراه مادرش دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بیش از ۱۰۰ گرم هروئین و شیشه کشف و ضبط شد و بررسی سوابق متهمان نشان داد مادر و پسر دستگیرشده از افراد سابقه‌دار در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در محله خاک سفید هستند و متهم اصلی نیز نقش مهمی در تهیه و توزیع مواد مخدر در پاتوق جاجرود داشته است.

سرهنگ عسگری با تأکید بر ادامه برخورد با پاتوق‌داران و عوامل اصلی توزیع مواد مخدر گفت: جمع‌آوری پاتوق‌های مصرف و برخورد با افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کنند، از اولویت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر است و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پاتوق‌ها ادامه دارد و امیدواریم با اجرای این‌گونه عملیات و پاکسازی پاتوق‌های مصرف مواد مخدر در شرق پایتخت، زمینه گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر بیش از پیش کاهش یابد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنین از دستگیری یک زوج موادفروش سابقه‌دار در عملیات مشترک پلیس پایتخت و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پردیس خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه این زوج، ۳ کیلوگرم هروئین و شیشه کشف شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، اطلاعات به پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه شرق منتقل و عملیات مشترک برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار مأموران قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت متهم، اطلاعات لازم درباره محل نگهداری مواد مخدر را به دست آوردند و نتایج تحقیقات برای اخذ مجوز‌های قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و با هدایت عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پردیس، مأموران روز گذشته در قالب یک عملیات منسجم و مشترک وارد مخفیگاه متهم شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به اینکه مأموران پس از ورود به محل و انجام بازرسی دقیق، موفق شدند ۳ کیلوگرم هروئین و شیشه را که در مخفیگاه نگهداری می‌شد، کشف و ضبط کنند تصریح کرد: متهم اصلی پرونده در جریان این عملیات دستگیر شد و همسر وی نیز که از موادفروشان سابقه‌دار منطقه بود، بازداشت شد.

وی افزود: هر دو متهم پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل شدند و تحقیقات تکمیلی درباره نحوه تهیه، انتقال و توزیع مواد مخدر و همچنین شناسایی سایر افراد مرتبط با این شبکه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و اقدامات پلیس برای شناسایی جرائم احتمالی و دیگر عوامل مرتبط با این پرونده ادامه دارد.