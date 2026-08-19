ایران در موضع اقتدار است و آمریکا خود را در موضع ضعف میبیند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: حاصل ایستادگی و ضربات موثر ما به نیروهای آمریکایی این شده که الان جمهوری اسلامی ایران خودش را در موضع اقتدار میبیند و به معنای واقعی آمریکاییها در موضع ضعف هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
ابراهیم رضایی در گفتوگو با شبکه خبر گفت: ما در درگیریهای اخیر که با آمریکاییها داشتیم به نظرم حتی موفقتر از دور قبل و جنگ ۴۰ روزه هم عمل کردیم و توانستیم ضربات موثررتری را بر پیکره رژیم آمریکا در منطقه وارد کنیم. خروجی آن این شده که الان جمهوری اسلامی ایران خودش را در موضع اقتدار میبیند و به معنای واقعی آمریکاییها در موضع ضعف هستند چه رسانههای آمریکایی و چه اظهارات مقاماتشان را منهای چند حلقه محدود به ترامپ را اگر رصد کنید میبینید همه اتفاق نظر دارند که آمریکاییها دچار یک چالش اساسی در نبرد با ایران شدند. در حال حاضر ما هم احتمال حمله و درگیری نظامی را میدهیم و هم امکان ترور وجود دارد و هم ممکن است به زیرساختها یا تاسیسات موشکی و هستهای ما حمله صورت بگیرد. یک گزینه خطرناکی که اگر فرصت شد روی آن بیشتر صحبت کنیم مبتنی بر تجربه گذشته موضوع احیای اغتشاشات، فتنهای شبیه دی ماه سال گذشته است.
وی افزود: لذا آمادگی ما برای مواجهه با دشمن بسیار بالا است. آمادگی ما برای مقابله با دشمن به صرفاً حوزه نظامی محدود نمیشود. الان ما داریم در حوزه اقتصادی و انرژی هم آمریکاییها را تحت فشار میگذاریم و به شدت تحت فشار هستند. در حوزه سیاسی هم که دعواهای داخلی آمریکا ناشی از لطماتی است که آنها از جنگ با ما دیدند. روشن است و به هرگونه اقدامی که آمریکاییها علیه منافع ما در تنگه هرمز در خلیج فارس و دریای عمان بکنند قاطعانه پاسخ میدهیم. روی حرفی هم که از ۹ اسفند در مورد مدیریت تنگه هرمز زدیم ایستادیم الان هم در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امنیت ملی موضوع طرح تنگه هرمز و انشاءالله تبدیل شدن آن به قانون در دست بررسی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در این طرح تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که احیانا بخواهند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی کنند و ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی ما باشند حق عبور از تنگه هرمز را ندارند. کشتی یا شناور، فرقی نمیکند نظامی یا غیر نظامی از رژیم صهیونیستی حق عبور از تنگه هرمز را ندارد. ضوابطی گذاشته شده که در دولت باید روی آیین نامه آن کار بشود که برای تعرفه و گرفتن هزینه خدمات یا عوارض از شناورها و کشتیهایی که از این مسیر عبور میکنن به چه صورت اقدام شود. ضوابط آنجا اختیارش به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده و پیش بینی شده به چه کسانی و چه شناورهایی مجوز داده بشود، به چه کسانی مجوز داده نشود برای عبور از آنجا و ساز و کار پرداخت عوارض به ریال یا ارزهای دیگر نیز در این طرح آمده. به علاوه مجازات شناورهای متخلف هم در این طرح پیشبینی شده یعنی اگر در یک نقطه دیگر دنیا کسی به منافع جمهوری اسلامی ایران لطمهای وارد کند، به شهروندان ما لطمهای وارد کند ما با آن دولت در تنگه هرمز برخورد خواهیم کرد که این هم پیش بینی شده که هم امکان ضبط محمولهها وجود دارد و هم امکان افزایش تعرفهها برای دولتهایی که روابط و دیدگاههای آنها در تقابل با ماست و خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد میکنند. بابت منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیریت تنگ هرمز نیز پیش بینیهایی شده است.
وی افزود: در سالهای متمادی و آن مسیری که در گذشته بوده و آن هم در آبهای عمان بوده از مسیر تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس و خروج از آن استفاده میشد. در ۹ اسفند کشور ما مورد حمله دشمن قرار گرفت تجهیزات و امکاناتی که از آن پایگاههایی که به کشور ما حمله شد از مبدا آنها جایی بود که از مسیر تنگه هرمز عبور کرده بود. مثلاً پایگاه آمریکاییها در بحرین یا قطر یا در کویت، عربستان و عمان با شناورهای عبوری از تنگه هرمز تجهیز شده بود بنابراین موضوع تنگه هرمز از ۹ اسفند تبدیل به یک چالش امنیت ملی برای ما شده است. برای ما مهم است که کشورمان درگیر تجاوز و تهدید نشود ما دوباره وارد جنگ نشویم. این مسئله بلند مدت و راهبردی ما است. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم تسلط بر تنگه هرمز است که دیگر اجازه ندهیم از تنگه هرمز موشک، بمب، بمب افکن، ناو، شناور و نیروی نظامی عبور کند که بخواهد ما و مردم ما را تهدید کند.