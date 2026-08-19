‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رودسر گفت: برنج رقم «توکا» در شالیزار کشاورز پیشرو و نمونه کشوری، در بخش رضامحله شهرستان رودسر با حضور مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان برداشت شد.

مسلم امیرزاده با بیان اینکه بازده رقم «توکا» حدود ۶ تن در هر هکتار شالیزار است که در مقایسه با میزان تولید رقم محلی هاشمی، افزایش عملکرد را نشان می‌دهد، افزود: توسعه ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، در کنار رعایت اصول فنی و استفاده از دانش و یافته‌های نوین کشاورزی، می‌تواند به افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری در بخش تولید برنج کمک کند.

وی با اشاره به نقش کشاورزان پیشرو در انتقال دانش و تجربه به دیگر بهره‌برداران، گفت: مزارع الگویی و نمونه، بستر مناسبی برای معرفی ارقام جدید و روش‌های نوین تولید به کشاورزان منطقه هستند.