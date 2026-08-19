رئیس دانشگاه تبریز از رقابت ۵۴ هزار و ۲۶۲ داوطلب در آزمون سراسری آذربایجان شرقی در صبح و عصر فردا پنجشنبه ۲۹ و صبح روز جمعه ۳۰ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد تقی اعلمی گفت: این آزمون هماهنگ با سراسر کشور در ۱۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی استان بین ۳۴ هزار و ۴۱۳ زن و ۱۹ هزار و ۸۴۹ مرد برگزار می شود که ۶۳ و نیم درصد را دختران و ۳۶ و نیم درصد را پسران تشکیل می‌دهند.

وی اظهار کرد: از این تعداد کل داوطلبان شهر تبریز۲۴ هزارو ۸۳۹ نفر هستند که ۱۵ هزار و ۷۱۶ نفر زن و ۹ هزار و۱۲۳ نفر مرد را شامل می شود یعنی ۶۳ درصد را دختران و ۳۷ درصد را پسران تشکیل می‌دهند.

رئیس دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: این آزمون در استان در ۱۹ شهر آذرشهر، اسکو، اهر، بستان آباد، بناب، تبریز، جلفا، چاراویماق، سراب، شبستر، عجب شیر، کلیبر، مراغه، مرند، ملکان، مهربان، میانه، هریس و هشترود و در ۳۱ حوزه امتحانی استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر تبریز هفت حوزه دانشگاه تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی ماشین سازی، دانشگاه شهید مدنی، موسسه آموزش عالی دانشوران و آموزش و پرورش تبریز به عنوان حوزه‌های امتحانی داوطلبان در نظر گرفته شده‌اند.

آزمون رشته تجربی صبح روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه، آزمون رشته‌های هنر و زبان‌های خارجی عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه و آزمون رشته‌های ریاضی و انسانی صبح روز جمعه مورخه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.