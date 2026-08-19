فعال اجتماعی و عضو قرارگاه مطالبه‌گری با تأکید بر ضرورت حمایت از مردم و اصناف در طرح عرضه مستقیم کالا‌های اساسی گفت: می‌توان از ظرفیت محلات برای توزیع کالا استفاده کرد تا ضمن دسترسی آسان مردم، آسیبی به خرده‌فروشان وارد نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، علیرضا رائی، فعال اجتماعی و عضو قرارگاه مطالبه‌گری، در برنامه «رهیافت» با موضوع عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در استان البرز گفت: تصمیم‌های کلان اقتصادی که به شرایط فعلی منجر شده است، باید از نظر میزان تأثیرگذاری و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: بر اساس این اصل، زمینه فعالیت اقتصادی باید برای افرادی که توانایی و ظرفیت کار دارند فراهم باشد و در حوزه عرضه کالا نیز باید زنجیره تولید و فروش به گونه‌ای ساماندهی شود که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند در آن نقش داشته باشند.

این فعال اجتماعی درباره ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم کالا گفت: اگر این غرفه‌ها در نقاط متمرکز شهر ایجاد شوند، با توجه به تراکم جمعیتی می‌توانند مشکلاتی مانند افزایش ترافیک ایجاد کنند؛ همان‌طور که در برخی بازار‌های هفتگی مانند چهارشنبه‌بازار و پنجشنبه‌بازار شاهد تجمع و ترافیک هستیم. به جای تمرکز غرفه‌های عرضه مستقیم در نقاط خاص، از ظرفیت محلات استفاده شود و گروه‌هایی که مسئولیت توزیع را بر عهده می‌گیرند، در قالب تسهیل‌گری فعالیت کنند.

این عضو قرارگاه مطالبه‌گری در گفت‌و‌گو با مجری برنامه رادیویی البرز تأکید کرد: اجرای طرح عرضه مستقیم کالا‌های اساسی باید به گونه‌ای باشد که ضمن دسترسی مناسب مردم به کالا‌های مورد نیاز، تهدیدی برای خرده‌فروشان و کسبه محلات ایجاد نکند و ظرفیت‌های موجود در محلات نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.