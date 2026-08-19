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سامانههای پیشرفته کنترل حرکت دقیق در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طراحی و تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با طراحی و تولید سامانههای پیشرفته کنترل حرکت دقیق، گام مهمی در جهت کاهش وابستگی صنعتی و توسعه بازارهای تخصصی در سطح ملی و منطقهای برداشته است.
این شرکت که فعالیت خود را به عنوان یکی از شرکتهای منشعب (Spin-off) از آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای تبدیل انرژی الکترومکانیکی هوشمند دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران آغاز کرده، تمرکز اصلی خود را بر طراحی، توسعه و تولید سامانههای کنترل حرکت دقیق قرار داده است؛ حوزهای راهبردی که نقش مهمی در ارتقای فناوری صنایع پیشرفته کشور ایفا میکند.
محصولات این شرکت شامل عملگرهای خطی، کنترلربردها و راهکارهای تخصصی کنترل حرکت است که در صنایع مختلف، از تجهیزات آزمایشگاهی و سامانههای تست پایان خط تولید (EOL) تا تجهیزات شبیهسازی شتاب و ضربه، کاربرد دارد.
از مهمترین دستاوردهای کاربردی این مجموعه، بومیسازی فناوری راهبردی؛ ارتقای توان رقابتی و مدیریت موفق در شرایط بحرانی است.
برنامههای راهبردی آینده این شرکت شامل توسعه بازار، افزایش صادرات به کشورهای منطقه، گسترش سبد محصولات و جذب نیروی انسانی متخصص است.