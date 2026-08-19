به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آئین تکریم و معارفه فرمانده جدید انتظامی آذربایجان غربی با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار ودر آن سردار جمال سلمانی فرمانده جدید انتظامی استان معرفی واززحمات سردار رحیم جهانبخش فرمانده قبلی قدردانی شد.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه در این آئین گفت:نقش همه نیرو‌ها بویژه نیرو‌های انتظامی دربرقراری آرامش پهنه پهناور کشور و آذربایجان غربی بی مانند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نیروی انتظامی راویترین نظام وتکیه گاه مظلومان دانست و افزود:مأموران این نیرو‌ها باایثار و ازخود گذشتگی درعرصه‌های مختلف درخط مقدم دفاع از مردم حضور دارند.

استاندار آذربایجان غربی هم دراین مراسم گفت:امروز به برکت خون شهدا وجانفشانی‌های نیروی انتظامی ونظامی، آذربایجان غربی دربهترین شرایط امنیتی قرار دارد.

رضا رحمانی با قدردانی از نیرو‌های مسلح درزمینه توسعه استان افزود:درسایه وحدت و همدلی مردم ومسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی هم اکنون شکوفایی و توسعه استان درهمه بخش‌ها شاهد هستیم.

وی گفت:مرز‌های آذربایجان غربی یک فرصت وظرفیت ویژه برای توسعه استان بوده که بایددراین زمینه سرمایه گذاری لازم انجام شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم گفت:تاریخ نشان می‌دهد تقابل آمریکا باملت ایران ازکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲آغاز شدودشمنی باملت ایران دراشکال مختلف ادامه یافت.

سردار قاسم رضایی اظهار داشت:تجاوز و جنگ تحمیلی دوم وسوم نشان داد جمهوری اسلامی ایران باتکیه برمردم ونیرو‌های مسلح مقتدر خود توانسته است محاسبات دشمن را برهم بزند.

وی افزود:امروز مجموعه انتظامی یک تکیه گاه مهم برای امنیت کشور به حساب می‌آید واین افتخاری بزرگ برای این نیرو است.