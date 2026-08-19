با حضور مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست کشور؛
تجلیل از صنایع پیشرو زیست محیطی در شهر کاوه شهرستان ساوه
نخستین همایش تجلیل از صنایع پیشرو زیست محیطی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست کشور در نخستین همایش تجلیل از صنایع پیشرو زیست محیطی شهر صنعتی کاوه ساوه، گفت: ما به عنوان بازوی حمایتی و مالی در اجرای پروژههای زیست محیطی، کاهش آلایندگی و پیش تصفیهها در کنار صنایع هستیم.
حامد طالقانی افزود: هدف صندوق ملی محیط زیست این است که بخشی از زخمها و آسیبهای انباشتهشده در حوزه محیط زیست را کاهش دهد و به عنوان یک بازوی حمایتی، در کنار صنایع برای حل چالشهای زیستمحیطی قرار گیرد
مدیر عامل شهر صنعتی کاوهی ساوه نیز گفت: با نگاه مسئلهمحور و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری، چالشهای موجود را به فرصتهایی برای اصلاح فرآیندها و ارتقای بهرهوری تبدیل کنیم.
سید محمود علمایی محیط زیست را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و ابراز داشت: نمیتوان میان تولید و حفاظت از محیط زیست تقابل ایجاد کرد؛ بلکه باید این دو حوزه در کنار هم حرکت کنند تا هم چرخه صنعت فعال بماند و هم منابع طبیعی برای نسلهای آینده حفظ شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین صندوق ملی محیط زیست و شهر صنعتی کاوه در این همایش افزود: صندوق ملی محیط زیست ظرفیت مناسبی برای حمایت از واحدهای صنعتی دارای مشکلات زیستمحیطی دارد و صنایع میتوانند برای اجرای طرحهایی مانند پیشتصفیه، کاهش آلایندگی و مدیریت منابع از این ظرفیت استفاده کنند.
در این همایش ضمن انعقاد تفاهمنامه و ارایه طرحهای برتر در حوزه محیط زیست، از ۲۰ صنعت پیشرو در حوزه محیط زیست با اهدا تندیس این همایش قدردانی شد.