به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست کشور در نخستین همایش تجلیل از صنایع پیشرو زیست محیطی شهر صنعتی کاوه‌ ساوه، گفت: ما به عنوان بازوی حمایتی و مالی در اجرای پروژه‌های زیست محیطی، کاهش آلایندگی و پیش تصفیه‌ها در کنار صنایع هستیم.

حامد طالقانی افزود: هدف صندوق ملی محیط زیست این است که بخشی از زخم‌ها و آسیب‌های انباشته‌شده در حوزه محیط زیست را کاهش دهد و به عنوان یک بازوی حمایتی، در کنار صنایع برای حل چالش‌های زیست‌محیطی قرار گیرد

مدیر عامل شهر صنعتی کاوه‌ی ساوه نیز گفت: با نگاه مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری، چالش‌های موجود را به فرصت‌هایی برای اصلاح فرآیند‌ها و ارتقای بهره‌وری تبدیل کنیم.

سید محمود علمایی محیط زیست را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و ابراز داشت: نمی‌توان میان تولید و حفاظت از محیط زیست تقابل ایجاد کرد؛ بلکه باید این دو حوزه در کنار هم حرکت کنند تا هم چرخه صنعت فعال بماند و هم منابع طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین صندوق ملی محیط زیست و شهر صنعتی کاوه در این همایش افزود: صندوق ملی محیط زیست ظرفیت مناسبی برای حمایت از واحد‌های صنعتی دارای مشکلات زیست‌محیطی دارد و صنایع می‌توانند برای اجرای طرح‌هایی مانند پیش‌تصفیه، کاهش آلایندگی و مدیریت منابع از این ظرفیت استفاده کنند.

در این همایش ضمن انعقاد تفاهمنامه و ارایه‌ طرح‌های برتر در حوزه‌ محیط زیست، از ۲۰ صنعت پیشرو در حوزه‌ محیط زیست با اهدا تندیس این همایش قدردانی شد.