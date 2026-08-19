به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم گلبوته گلیج مادر شهید والامقام مقصود سلیبنی مقدم و خواهر شهید والا مقام فتحعلی گلیج بر اثر کهولت سن و بیماری در ۸۷ سالگی دار فانی را وداع کرد و به فرزند و برادر شهیدش پیوست.

پیکر مطهر این مادر و خواهر شهیدان با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، فرمانده سپاه و بسیجیان شهرستان عباس‌آباد تشییع شد.

شهید مقصود سلیبنی مقدم فرزند موسی در تاریخ ۱۳۴۳ در عباس آباد به دنیا آمد و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان به شهادت رسید.

همچنین سردار شهید فتحعلی گلیج فرزند الله یار در تاریخ ۱۳۳۱ به دنیا آمد و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان به شهادت رسید.

این دایی و خواهرزاده شهید در یکروز به شهادت رسیدند و در مزار زیارت‌ور عباس‌آباد به خاک سپرده شدند.