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پیکر مادر شهید مقصود سلیبنی مقدم در زیارت ور عباسآباد تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم گلبوته گلیج مادر شهید والامقام مقصود سلیبنی مقدم و خواهر شهید والا مقام فتحعلی گلیج بر اثر کهولت سن و بیماری در ۸۷ سالگی دار فانی را وداع کرد و به فرزند و برادر شهیدش پیوست.
پیکر مطهر این مادر و خواهر شهیدان با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، فرمانده سپاه و بسیجیان شهرستان عباسآباد تشییع شد.
شهید مقصود سلیبنی مقدم فرزند موسی در تاریخ ۱۳۴۳ در عباس آباد به دنیا آمد و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان به شهادت رسید.
همچنین سردار شهید فتحعلی گلیج فرزند الله یار در تاریخ ۱۳۳۱ به دنیا آمد و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی مریوان به شهادت رسید.
این دایی و خواهرزاده شهید در یکروز به شهادت رسیدند و در مزار زیارتور عباسآباد به خاک سپرده شدند.