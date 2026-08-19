به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مهدی علم‌الهدی از برنامه عرضه اولیه ۴۲ شرکت در بازار‌های مختلف فرابورس خبر داد و گفت: زمان‌بندی عرضه هر شرکت به تکمیل فرآیند‌های پذیرش، شرایط بازار و آماده بودن شرکت برای عرضه بستگی دارد. او همچنین به تشریح جزئیات عرضه‌های اولیه فرابورس از ابتدای امسال پرداخت و به سنا گفت:

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۸ شرکت با نماد‌های شیفته، کولان، رهیاب، پاریز، زهلال، ذرت، رانیز و احیا در فرابورس عرضه اولیه شده‌اند و برنامه عرضه شرکت‌های جدید نیز در بازار‌های مختلف در حال پیگیری است.

وی افزود: در بازار نوآفرین مجموعه‌هایی از حوزه اقتصاد دیجیتال، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال طی مراحل ورود به بازار سرمایه هستند. شرکت‌های یکتانت، زعفران سحرخیز و مایکت از جمله شرکت‌های در صف عرضه در این بازار هستند.

علم‌الهدی گفت: در بازار‌های اول و دوم فرابورس شرکت‌های کرمان موتور، تولید برق پرند مپنا، دارویی اکسیر، شهر فرش ایرانیان، تولیدی نیلپر و... در صف عرضه اولیه قرار دارند. این شرکت‌ها طیف متنوعی از صنایع را شامل شده و در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور، مجموعه‌هایی از صنایع فولادی و معدنی، خودروسازی و قطعه‌سازی، سیمان، پتروشیمی، انرژی و صنایع تولیدی و خدماتی نیز حضور دارند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه بیان کرد: برخی در مرحله ارزش‌گذاری، برخی در حال تکمیل اطلاعات و مدارک و چند شرکت نیز مراحل پذیرش خود را طی کرده و به عرضه اولیه نزدیک‌تر شده‌اند.

وی افزود: رویکرد فرابورس صرفا افزایش تعداد عرضه‌های اولیه نیست، بلکه تلاش می‌شود شرکت‌های باکیفیت و دارای ظرفیت مناسب وارد بازار سرمایه شوند؛ ورود شرکت‌های جدید می‌تواند به افزایش عمق بازار، تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارتقای شفافیت بنگاه‌ها و ایجاد مسیر‌های جدید تأمین مالی کمک کند.