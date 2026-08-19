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همزمان با گرامیداشت هفته دولت، فرودگاه استاندارد بالگرد اورژانس در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان میاندوآب به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پد استاندارد بالگرد اورژانس در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان میاندوآب به بهرهبرداری میرسد.
این پروژه که در زمینی به ابعاد ۹ در ۹ متر احداث شده، تمامی استانداردهای ایمنی لازم برای نشست و برخاست بالگردهای امدادی را داراست. اعتبار ۵ میلیارد تومانی این طرح با مشارکت دانشکده علوم پزشکی میاندوآب و شهرداری این شهرستان تأمین شده است که نشان از تعامل سازنده دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساختهای ارائه خدمات درمانی در منطقه دارد.
دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان غربی، در تشریح اهمیت این پروژه اظهار داشت:
احداث این پد بالگرد، تحولی بنیادین در ارائه خدمات درمانی هوایی منطقه جنوب استان ایجاد میکند. مهمترین مزیت این پروژه، کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به حوادث جادهای و فوریتهای پزشکی است. با بهرهبرداری از این زیرساخت، امکان انتقال سریع بیماران بدحال و مصدومان تروما در ساعت طلایی به مراکز تخصصی و فوقتخصصی فراهم میشود که این امر نقشی تعیینکننده در افزایش نرخ بقا و کاهش عوارض ناشی از حوادث خواهد داشت.
دکتر رضازاده در پایان افزود: این پروژه علاوه بر کاهش بار ترافیکی و تسریع در انتقال زمینی بیماران، گامی مؤثر در جهت تقویت امنیت روانی شهروندان و نویدبخش ارتقای سطح کیفی فوریتهای پزشکی در شهرستان میاندوآب است.