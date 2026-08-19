مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: استان فارس میزبان دانش آموزان ورزشکار متوسطه اول دختر و پسر پنج استان جنوب کشور است .

محسن کلاری افزود: در این مسابقات دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول از استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان در قالب منطقه ۶ کشور حضور دارند که در رشته‌های بسکتبال، هندبال، شنا، دومیدانی، تنیس روی میز و بدمینتون با هم رقابت می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: این دوره از مسابقات با بازی‌های هندبال و بسکتبال پسران از ۲۷ مرداد آغاز شده است و در ادامه دانش آموزان تا ۱۲ شهریور در دیگر رشته‌ها به میدان می‌روند.

این مسابقات با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

۲ تیم برتر هر رشته به المپیاد دانش آموزان کشور راه می‌یابند.