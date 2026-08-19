به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ان بی سی نیوز، دبی واسرمن شولتز، نماینده دموکرات، موفق شد در انتخابات مقدماتی حزب خود پیروز و به عنوان نامزد رسمی برای انتخابات مجدد راهی رقابت ‌ها شود. این در حالی است که دو نامزد جمهوریخواه مجلس نمایندگان که از حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برخوردار بودند، روز سه شنبه در انتخابات مقدماتی فلوریدا شکست خوردند.

ران دیسانتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا و دیگر رهبران این حزب، حوزه انتخابیه فعلی واسرمن شولتز و سه حوزه دیگر متعلق به دموکرات ها را بازطراحی و به چهار حوزه جدید با گرایش جمهوریخواهانه تبدیل کردند؛ اقدامی که جمهوریخواهان امیدوارند در انتخابات نوامبر به پیروزی شان در آن حوزه ها منجر شود.

این اقدام باعث شد واسرمن شولتز، رئیس سابق کمیته ملی حزب دموکرات تصمیم بگیرد در حوزه انتخابیه بیستم نامزد شود؛ حوزه ای که سال ها نمایندگان دموکرات سیاهپوست داشته و پس از استعفای شیلا شرفیلس مک کورمیک خالی شده است. مک کورمیک پس از متهم شدن به سرقت میلیون ها دلار از کمک های مربوط به دوران کرونا و تفهیم اتهام در این پرونده از سمت خود کناره گیری کرد. او هرگونه تخلف را رد کرده است.

تصمیم واسرمن شولتز با نارضایتی شماری از دموکرات های سیاهپوست روبه رو شد. شرفیلس مک کورمیک بار دیگر برای تصاحب این کرسی نامزد شد و سایر نامزدها نیز همگی دموکرات های سیاهپوست بودند؛ از جمله الیجا منلی، فعال سیاسی که از حمایت رو کانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا برخوردار بود؛ دیل هولنس، شهردار پیشین برووارد؛ و لوتر «آنکل لوک» کمپبل، ستاره موسیقی هیپ هاپ و عضو پیشین گروه «۲ لایو کرو».

با این حال، واسرمن شولتز موفق شد بین خیل رقبا در این حوزه پیروز شود و نام خود را به فهرست نمایندگان فعلی کنگره که امسال در انتخابات مقدماتی حزب خود شکست خورده اند، اضافه نکرد. جارد مسکوویتز، هم‌ حزبی دموکرات شولتز در حوزه بیست و پنجم که حوزه‌ ای رقابتی است، نیز با کنار زدن رقیبش اولیور لارکین که یک سوسیالیست دموکرات است، پیروز شد.

اما کوری میلز، نماینده جمهوریخواه نتوانست پیروز شود. رایان الیجا، خبرنگار سابق تلویزیون در حوزه انتخابیه هفتم، میلز را شکست داد. میلز در حالی وارد این رقابت شد که به دلیل مجموعه ای از جنجال ها، از جمله تحقیقات کمیته اخلاق مجلس درباره اتهام سوءرفتار جنسی و تخلفات مالی انتخاباتی و همچنین تحقیقات وزارت دادگستری، با شرایط دشواری روبه رو بود. میلز هرگونه تخلف را رد کرده است.

میلز با وجود برخورداری از حمایت ترامپ در مبارزات انتخاباتیش شکست خورد. کاتالینا لاف، دیگر نامزد مورد حمایت ترامپ نیز روز سه شنبه در انتخابات مقدماتی شکست خورد.

ترامپ اواخر هفته گذشته حمایت خود را از لاف اعلام کرده بود، اما او در نهایت در حوزه انتخابیه نوزدهم در منطقه ناپلز در رقابت با جیم شوارتزل، تاجر و مالک یک ایستگاه رادیویی محافظه کار شکست خورد. در این رقابت شلوغ، دو نماینده پیشین کنگره نیز حضور داشتند که به دلیل مسائل اخلاقی از واشنگتن کنار رفتند و سپس برای ازسرگیری فعالیت سیاسی خود به این حوزه در فلوریدا نقل مکان کردند: مدیسن کاوثورن از کارولینای شمالی و کریس کالینز از نیویورک.