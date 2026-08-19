تلاش برای مهار پیشروی کویر
بردسکن، کانون بحرانی فرسایش بادی در خراسان رضوی
شهرستان بردسکن به دلیل قرارگیری در مسیر پیشروی کویر، یکی از حساسترین کانونهای فرسایش بادی در استان خراسان رضوی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن اظهار داشت: در شهرستان بردسکن، حدود ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی در معرض فرسایش بادی قرار دارند. از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کانونهای بحرانی استان خراسان رضوی، ۱۵ درصد آن در جنوب این شهرستان متمرکز شده است که تهدیدی جدی برای ۱۵ روستای منطقه محسوب میشود.
حمیدرضا اقبالی، با اشاره به اثرات تخریبی بیابانزایی افزود: شدت پیشروی کویر در این منطقه به حدی بوده است که روستای عزیزآباد در جنوب بردسکن کاملاً زیر خاک مدفون شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن در ادامه به اقدامات عملی برای مقابله با این بحران اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۰ هزار هکتار تاغزار برای کنترل ریزگردها ایجاد شده و در ۳۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی درونه، با استفاده از گونههای سازگار بومی، عملیات نهالکاری و بوتهکاری انجام شده است. همچنین مدیریت جنگلهای دستکاشت در سطح ۱.۵ هزار هکتار و شناسایی کانونهای آفات در ۶۵۰ هکتار از تاغزارها در دستور کار قرار گرفته است.
اقبالی همچنین به نقش کلیدی زیرساختهای تولید نهال اشاره کرد و افزود: ایستگاه تولید نهال در روستای کاظمآباد با ۲۵ سال سابقه فعالیت، تاکنون ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال از گونههای بیابانی مانند تاغ، آتریپلکس، قرهداغ، عجوه، اشنیان و بره تاغ تولید کرده است تا نیازهای عملیاتی عرصه را تأمین کند.
در بخش دیگری از سخنان وی، نقش بخش خصوصی و جامعه محلی در حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس منابع طبیعی بردسکن تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ طرح مشارکت مردمی در شهرستان فعال است که از طریق آنها، ۸ هزار و ۳۱۲ هکتار از اراضی توسط بخش خصوصی مدیریت میشود. همچنین، بردسکن در سال گذشته از شهرستانهای پیشتاز در برگزاری پویشهای نهالکاری و بذرپاشی بوده است تا فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در جامعه نهادینه شود.
شایان ذکر است که شهرستان بردسکن در مجموع دارای ۷۶۰ هزار هکتار عرصه است که ۶۹۰ هزار هکتار آن را اراضی ملی تشکیل میدهند.