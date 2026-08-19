پخش زنده
امروز: -
فلزات اساسی در پایان تیر ۱۴۰۵ به بزرگترین صنعت بازار سهام بهلحاظ ارزش بازار تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش آماری اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان میدهد در تیر امسال صنعت فلزات اساسی، بهلحاظ ارزش بازار، به بزرگترین صنعت بازار سهام ایران تبدیل شد و جای صنعت محصولات شیمیایی را گرفت.
در خرداد امسال و همینطور در پایان اسفند سال ۱۴۰۴ جایگاه نخست در جدول صنایع بزرگ بورس متعلق به صنعت محصولات شیمیایی و جایگاه دوم و سوم بهترتیب به فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی تعلق داشت.
دادههای آماری نشان میدهد در پایان تیر ۱۴۰۵ از میان ۴۸ صنعت فعال در بازار سهام، به ترتیب صنعت فلزات اساسی با ۳،۴۲۶، محصولات شیمیایی با ۳،۴۰۲ و فرآوردههای نفتی با ۱،۷۸۴ همت ۳ صنعت بزرگ بازار سهام ایران محسوب میشوند.
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس در ۴۸ صنعت فعالند که در پایان تیر ۱۴۰۵ ارزش بازار ۱۰ صنعت بزرگ بیش از ۱۴،۲۵۷ همت بوده است.
۱۰ صنعت بزرگ بورس و فرابورس ۸۴.۵ درصد از ارزش بازار سهام ایران را تشکیل میدهند. این کمیت در پایان تیر نسبت به پایان خرداد ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است.
۱۰ صنعت بزرگ در پایان خرداد امسال ۸۵.۳ درصد و در پایان اسفند پارسال ۸۴.۹ درصد از کل ارزش بازار سهام ایران را به خود اختصاص داده بودند.