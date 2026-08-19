مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب با محوریت روایت زندگی مردم مناطق جنوبی کشور در سایه جنگ و رویداد‌های مرتبط با جنوب تا ۱۰ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب با موضوع زندگی مردم جنوب در سایه جنگ، شهادت در مدرسه میناب، قتل‌عام در ناو دنا و خلیج فارس در آتش جنگ برگزار می‌شود و آثار ارسالی باید با اقلیم جنوب کشور ارتباط موضوعی داشته باشند.

هر نویسنده مجاز به ارسال یک اثر است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ برای نام نویسی، ارسال آثار و کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی festival.kish.ir مراجعه کنند.