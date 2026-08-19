به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمدالله اکوانی در جمع برخی از نحبگان استان افزود: بنیاد ملی نخبگان در سال‌های اخیر سه مسیر اصلی شناسایی، توانمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان را دنبال کرده و امروز در مرحله‌ای قرار داریم که باید توان علمی و تخصصی نخبگان را در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفت.

وی گفت: هشت هسته مسئله محور در استان تشکیل شده و تاکنون سه برنامه اثرگذار در قالب طرح‌های مرتبط با نخبگان هم برگزار شده است.

اکوانی همچنین با اشاره به حمایت بنیاد از دانشجویان استان افزود: در قالب طرح شهید، ۱۱۴ نفر از دانشجویان استان از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در حوزه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز تاکنون ۲۹ نفر جذب شده‌اند که ۱۳ نفر از آنها در حال حاضر در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به فعالیت هستند و هفت نفر نیز در سازمان‌های سایر استان‌ها و تهران فعالیت می‌کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: حداقل ۱۰ طرح مهم در این چارچوب در بنیاد در حال پیگیری است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نخبگان و همراهی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا و اثرگذاری برسند.

در این نشست معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور هم با اشاره به مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان گفت: این بنیاد با سه مأموریت از سوی رهبر معظم انقلاب تأسیس شد که نخستین گام آن شناسایی لایه برگزیده نخبگان است و در گام بعد باید نسبت به توانمندسازی آنان اقدام کرد و سپس از ظرفیت این افراد استفاده و بستر مناسب را برای فعالیت آنها فراهم کرد.

نرگس حسین مردی افزود: مأموریت بنیاد ملی نخبگان در راستای جذب و نگهداشت نخبگان است و در این مسیر باید زمینه‌ای فراهم شود که نخبگان بتوانند در کشور بمانند و ظرفیت‌های خود را در مسیر حل مسائل و توسعه به کار بگیرند.

وی با اشاره به برخی مسائل فرهنگی در حوزه نخبگی افزود: از نظر فرهنگی دچار کم‌خودبینی هستیم باید در کنار حمایت از نخبگان موضوع تکریم و الگوسازی را نیز مورد توجه قرار دهیم تا نخبگان به عنوان الگو‌های موفق به جامعه معرفی شوند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: بازوان اجرایی بنیاد در استان‌ها طراحی و شکل گرفته‌اند و در این چارچوب لایه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و نخبگی مورد توجه قرار دارند.

وی با بیان اینکه شناسایی نخبگان در دانشگاه‌ها به راحتی امکان‌پذیر است گفت: برخی افراد خودشان به سراغ بنیاد می‌آیند، اما برخی دیگر مراجعه نمی‌کنند بنابراین باید شناسایی نخبگان را به شکل فعالانه در همه سطوح دنبال کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم این در نشست از صدور مجوز جذب ۲۹ نخبه استان در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت : مجوز استخدام ۱۳ نفر نهایی شده و این افراد در حال پیگیری مراحل جذب هستند.

رحمانی یکی از مطالبات مهم استان را تقویت زیرساخت‌های بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد و گفت: بنیاد ملی نخبگان استان باید از فضای مناسب برای فعالیت برخوردار باشد و انتظار داریم این موضوع در سطح ملی پیگیری و عملیاتی شود.

وی همچنین خواستار طراحی برنامه‌های ویژه برای شناسایی و پرورش استعدادهای مناطق محروم شد و افزود: ظرفیت‌های آموزشی محدود باعث شده بخشی از استعدادهای دانش‌آموزان استان بلااستفاده بماند و باید با طراحی طرح‌های ویژه زمینه شکوفایی این استعدادها فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی استعدادها از سنین پایین‌تر نیز مورد توجه قرار گیرد و نباید استعدادیابی را صرفاً به دانش‌آموزان و دانشجویان محدود کنیم گفت: می‌توان استعداد کودکان را پیش از ورود به مدرسه شناسایی کرد و متناسب با توانمندی آنها مسیر آموزشی و تحصیلی مناسب را طراحی کرد.